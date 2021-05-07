Екатеринбург, , 19:56 — REGNUM В Свердловской области 6 мая подтвердили смерть от COVID-19 ещё 12 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

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За весь период пандемии от этого заболевания умерли уже 3173 человека. 137 граждан находятся в реанимациях, из них 91 подключен к аппарату ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус в регионе выявили уже у 86 905 человек. Выздоровели пока 80 645 пациентов.