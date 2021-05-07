Рим, , 19:54 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 7 мая, в Италии умерли 122 470 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 207 (днем ранее — на 258), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 10 554 (днем ранее — на 11 807).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 092 747 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 397 564 человека — на 5238 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 6 945 793 человека, что составляет 11,53% населения Италии.