Грозный, , 19:52 — REGNUM 7 мая в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» в рамках предпоследнего 29-го тура Российской Премьер-лиги по футболу «Ахмат» одержал уверенную победу над «Тамбовом» со счетом 3:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Евгений Харин (15'), Артем Полярус (18') и Владимир Ильин (80'). Единственный мяч «Тамбова» на 63-й минуте забил Артем Архипов.

Желтые карточки получили Владимир Кабахидзе, Исмаэль, Лечи Садулаев, Ислам Алсултанов, Владимир Ильин и Александр Денисов.

«Ахмат», одержав 11-ю победу в сезоне и набрав 39 очков, обошел «Краснодар» и поднялся на десятое место. «Тамбов» с 13-ю очками остался в зоне вылета на последней позиции.