Приштина, , 19:56 — REGNUM Правительство Косово 7 мая приняло решение о введении запрета на въезд на свою территорию граждан Индии, Бразилии и ЮАР в связи с риском ввоза новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Отмечается, что пребывающие из этих стран жители Косово будут вынуждены провести две недели на карантине и два раза в неделю проходить тест на коронавирус, если они не путешествовали по территории этих стран транзитом.

По официальным данным, всего в Косово выявили 106 022 случая заражения коронавирусом. 97 057 пациентов уже здоровы. 2202 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6933 человека.

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