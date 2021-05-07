Париж, , 19:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе посещения 6 мая центра вакцинации в Париже сказал, что «полностью поддерживает» идею приостановке действия патентов на производство вакцин от COVID-19, чтобы способствовать производству вакцин во всем мире. Об этом сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон «Вы можете передать патенты фармацевтическим производителям в Африке, у них нет платформ для производства вакцин мРНК. Наша задача — передать технологии и знания, чтобы в Африке появились платформы, производящие РНК-вакцины. Вот в чем ключ».

Президент считает, что сегодня не патенты тормозят вакцинацию в бедных странах, но этот вопрос может возникнуть позже.

Эммануэль Макрон «Мы должны сделать вакцинацию глобальным общественным благом. Безусловно, в данный момент в приоритете стоят две вещи. Это солидарность в вопросе вакцинации среди всех стран. Например, как это делается в Европе и, я надеюсь, как станут делать англичане, американцы и другие. Во вторых мы должны производить вакцины для бедных стран совместно с ними и передать им технологии производства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее идею отказа от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19 в условиях пандемии поддержала администрация Белого дома США.

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