Париж, 7 мая 2021, 19:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе посещения 6 мая центра вакцинации в Париже сказал, что «полностью поддерживает» идею приостановке действия патентов на производство вакцин от COVID-19, чтобы способствовать производству вакцин во всем мире. Об этом сообщает Le Parisien.
Президент считает, что сегодня не патенты тормозят вакцинацию в бедных странах, но этот вопрос может возникнуть позже.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее идею отказа от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19 в условиях пандемии поддержала администрация Белого дома США.
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