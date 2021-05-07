Вашингтон, 7 мая, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден уверен, что 12 лет школьного образования не достаточно, чтобы быть «конкурентоспособным в XXI веке». Об этом 7 мая сообщает CNBC со ссылкой на речь президента.

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«Наш бизнес должен быть конкурентоспособным на мировой арене. Как говорит моя жена, те, кто будут образованнее нас, те будут более конкурентоспособными, чем мы. Нам необходимо улучшить нашу систему образования. 12 лет образования не достаточно для конкуренции в XXI веке. Я считаю, что нам нужно минимум 16 лет общего образования», — заявил президент.

Байден выступил с речью в ответ на новости о безработице в США, которые разлетелись по стране утром 7 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, за апрель 2021 года в США появилось всего 266 тыс. новых рабочих мест, что намного меньше, чем ожидали эксперты. Более того, за это время безработица в стране увеличилась до 6,1% с 6%. Помимо этого, количество рабочих мест в промышленном секторе снизилось на 18 тыс.