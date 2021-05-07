Сысерть, Свердловская область, 7 мая 2021, 19:41 — REGNUM Супруг убитой в Свердловской области 28-летней Кристины Журавлёвой заключён под стражу до 5 июля. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы регионального управления СКР Александр Шульга.
Меру пресечения ему избрал Сысертский районный суд. Отметим, именно на территории этого муниципалитета 16 апреля и обнаружили тело женщины.
Как сообщало ИА REGNUM, Кристина была убита 5 апреля. Вину за это взял на себя её 33-летний муж.
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