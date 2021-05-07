Казань, , 19:40 — REGNUM С 23 апреля активисты по всей России принимали активное участие в акциях РДШ. В преддверии 9 мая были украшены более 14 тысяч окон, а станцевать «Вальс для победителей» вышли более 5000 школьников страны.

Всероссийская акция «Окна Победы» первый раз была запущена год назад и сразу получила большой отклик, не только у детей, но и у взрослых. В этом году уже традиционная акция прошла с не меньшим масштабом. Активисты РДШ украшали окна своих домов, квартир и классов праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами. Кроме того, в этом году участникам предложили разместить на окне портрет члена семьи, участвовавшего в Великой Отечественной войне, написав даты сражений, в которых он принимал участие, а также краткую информацию его жизни. Трафареты для украшения создавали самые активные участники РДШ. Благодаря этой акции лица героев, защищавших нашу страну, на долгое время становятся частью городских пространств.

«В этот действительно значимый для нашей страны праздник важно не только принимать участие в уже существующих акциях, но и создавать новые традиции. Наполнять этот день новыми смыслами и воспоминаниями. И мне особенно приятно, что именно РДШ становится инициатором создания таких событий. Ребята с невероятным откликом участвуют в новых акциях, выступают со своими инициативами и готовятся к этому Дню с неподдельным трепетом. Такая вовлеченность наших активистов позволяет с уверенностью сказать, что это поколение сохранит в памяти этот День и передаст его нашим потомкам», — отметила Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Новой масштабной акцией в этом году стала акция «Вальс для победителей». Подготовка к акции началась за долго до праздника, ребятам предстояло освоить новый для себя танец, подобрать подходящие костюмы и отрепетировать вальс всем вместе. Старт акции был дан на всероссийской смене РДШ «Океан историй» в ВДЦ Океан 2 мая.

Особенно ярко акция прошла в Республике Татарстан. Более 500 учащихся общеобразовательных организаций города Казани подготовили специальную концертную программу. Военные песни, стихи собственного сочинения и ещё множество творческих номеров.

В качестве гостей на мероприятие присутствовали: заместитель образования и науки Татарии Алсу Асадуллина, председатель регионального отделения Российское движение школьников Татарии Динар Сафин, председатель республиканского штаба «Волонтеры победы» Азат Идрисов, депутат государственной Думы Российской Федерации от Татарии Ильдар Гильмутдинов, заместитель председателя Комитета по делам детей и молодежи Алина Шаронова.