Москва, , 19:38 — REGNUM

В России бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на домовладения с уровнем потребления до семи кубических метров в час, сообщили в «Газпром межрегионгазе».

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в газифицированных населенных пунктах дома без газа должны быть бесплатно подключены к газопроводу. Дома должны быть расположены вблизи от внутрипоселковых газопроводов, кроме того, необходимо будет подать соответствующую заявку.

В «Газпром межрегионгазе» уточнили, что речь идет о земельных участках, которые расположены на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает семи кубических метров в час.

В компании отметили, что в среднем такой мощности достаточно для газоснабжения дома площадью в 300 км м, то есть для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения. Вместе с тем, добавили «Газпром межрегионгазе», площадь дома не является критерием для подключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что многие жители газифицированных населенных пунктов страны до сих пор не подключены к газу. Он распорядился разработать план по газификации таких домов и отметил, что граждане не должны платить за подвод трубопровода к их участку.

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