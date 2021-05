Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Рэпер Kidd Wes подал в суд на музыканта Childish Gambino (настоящее имя — Дональд Гловер). Об этом сообщило BBC.

По данным BBC, причиной судебного иска стало нарушение авторских прав в композиции This is America. Kidd Wes утверждает, что Дональд Гловер скопировал его трек Made In America, вышедший на двумя годами ранее.

Ранее Childish Gambino уже обвиняли в плагиате. Пользователи социальных сетей нашли сходство между хитом Гловера и треком American Pharaoh рэпера Jase Harley.

