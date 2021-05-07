Краснодар, , 19:35 — REGNUM 7 мая «Сочи» в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги по футболу встретится с волгоградским «Ротором». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. За час до матча клубы объявили стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Заболотный, Цаллагов, Мевля, Заика, Маргасов, Миладинович, Прохин, Нобоа, Юсупов, Руденко, Заболотный.

«Ротор»: Чондрич, Алейник, Кипиани, Щеткин, Жигулев, Степанов, Гогуа, Кверквелия, Давиташвили, Фламарион, Макаров.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Помощники арбитра — Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Ранее сообщалось, что Антон Заболотный продолжит карьеру в московском ЦСКА после истечения соглашение с «Сочи». Контракт россиянина с «Сочи» рассчитан до 31 июня 2021-го года.