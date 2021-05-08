Ульяновск, , 07:24 — REGNUM В Ульяновской области проведено свыше 861 тыс. теста на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным (на вечер 7 мая), за последние сутки в регионе лабораторно подтверждено 80 случаев заражения SARS-CoV-2. Всего официально выявлено более 54 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.

С начала пандемии в регионе проведён 861 831 лабораторный тест на новую коронавирусную инфекцию. Лабораторные исследования прошли 824 736 человек. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 8 466 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске среди студентов из Индии выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, они лечатся в ковидных госпиталях города. По неофициальной информации, речь идёт о десятках студентов.