Челябинск, , 19:29 — REGNUM В Челябинске 8 мая состоится гражданско-патриотическая акция под названием «Южный Урал. Опорный край Победы». Она посвящена трудовому подвигу жителей области во время Великой Отечественной войны.

Мероприятие проведут областное отделение «Бессмертного полка России» и Урало-Сибирский Дом Знаний вместе с военнослужащими и курсантами высшего военного авиационного Краснознамённого училища штурманов. На плацу училища выстроятся более 500 человек, которые будут одеты в интерактивные манишки с историческими наименованиями заводов и фабрик, народных комиссариатов, работавших в годы войны на Южном Урале. Также участники мероприятия развернут огромное полотнище копии Знамени Победы. Кроме того, они почтят память тружеников тыла, которые ковали Победу несмотря на лишения.

Одной из целей этой акции является показать наглядно, как Челябинская область работала в суровые военные годы. Также организаторы намерены привлечь молодых людей к участию в онлайн-шествии Бессмертного полка России.