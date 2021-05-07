Мадрид, , 19:28 — REGNUM Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант приобретения 25-летнего атакующего полузащитника «Наполи» и сборной Испании Фабиана Руиса, которого портал Transfermarkt оценивает в 44 миллиона евро. Об этом 7 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Контракт испанца с неаполитанским клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.

В текущем сезоне Руис принял участие в 29-ти матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей. В рамках Лиги Европы у футболиста один гол в восьми играх.

Фабиан Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» летом 2018-го года за 30 миллионов евро.