Саранск, , 19:27 — REGNUM Полицейские в Мордовии в ходе мониторинга ресурсов сети интернет обнаружили публикацию видеозаписи камер видеонаблюдения, на которой мужчина жестоко избивает собаку. По данному факту было организовано проведение проверки, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В рамках проверочных мероприятий была установлено личность мужчины — им оказался 27-летний хозяин животного. Однако, сославшись на ст. 51 Конституции РФ от дачи объяснений он отказался.

В настоящее время по результатам ветеринарного заключения решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

ИА REGNUM напоминает, видеозапись была опубликована в одной из социальных сетей. Жестокое видео снято в одном из многоквартирных домов Саранска. Мужчина сильно избивает своего пса, а затем выгоняет собаку на улицу. После публикации видеоролика зоозащитники забрали животное у владельцев, которые добровольно с ним расстались. Супруга хозяина заявила, что в ближайшее время планировалось собаку усыпить — животному девять лет.