Москва, , 19:35 — REGNUM Порядка 300 человек изъявили желание участвовать в проекте «народного каршеринга» в Москве. Об этом 7 мая сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В рамках нового формата общественного транспорта сдавать свои автомобили в аренду смогут не только компании, но и физические лица.

«Неделю назад мы анонсировали запуск каршеринга для друзей «Рули», и уже более 300 человек подали заявки на участие в сервисе, сейчас мы их рассматриваем и скоро свяжемся с первыми 100 тестировщиками. Также в ближайшее время расскажем, какие машины планируют сдавать в каршеринг для друзей», — отмечено в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве не верят в перспективы «Народного каршеринга»