7 мая 2021 | Время чтения 3 мин

«Соревнование великих держав» продолжает оставаться основным внешнеполитическим принципом Соединенных Штатов Америки. Он был закреплен администрацией Дональда Трампа и, по всей видимости, сохранится при президентстве Джо Байдена. И если в борьбе с международным терроризмом Россия смогла составить США серьезную конкуренцию, то вот в качестве достойного противника в «соревновании великих держав» американское военное командование больше видит Китай.

Илья Басанский, , 19:39 — REGNUM



Пентагон Владимир Югасов © ИА REGNUM

ТРЕВОГА ПЕНТАГОНА

Это связано с последними сообщениями о том, что Пекин планирует создать на западном побережье Африки крупную военно-морскую базу, способную принимать подводные лодки и авианосцы. Данная перспектива вызвала серьезную озабоченность американского военного командования, так как реализация планов КНР не только усилит и без того мощное экономическое влияние Китая на Черном континенте, но и создаст угрозу самим США.

«Атлантическое побережье меня очень беспокоит, — заявил в интервью Associated Press командующий AFRICOM генерал Стивен Таундсен. Тревога американского генерала легко объяснима, поскольку, когда Китай развернет базу на западном побережье Африки, в морских милях расстояние от этого военного объекта до территории Америки будет значительно меньше, чем от военных объектов, расположенных в самом Китае, до западного побережья США.

Китай уже обратился к ряду стран, от Мавритании до юга Намибии, с намерением создать военно-морскую базу.

«Они ищут место, где можно перевооружить и починить боевые корабли, — сказал Таунсенд. — Они очень далеко продвинулись к тому, чтобы делать это в Джибути. Теперь они обращают свой взор на побережье Атлантического океана и хотят построить там такую базу».

США и Китай Александр Горбаруков © ИА REGNUM

КИТАЙ ПЕРЕИГРАЛ США В АФРИКЕ

Предупреждения Таунсенда как раз указывают на переход к «соревнованию великих держав», на которое Пентагон все больше смещает свое внимание с «антитеррористических войн», которые вел последние двадцать лет. США беспокоит «угроза со стороны таких «великих противников», как Китай и Россия», отмечает Associated Press.

Причем администрация Байдена рассматривает быстро растущее экономическое влияние и военную мощь Китая как главную долгосрочную угрозу безопасности Америки.

«Китайцы переигрывают США в некоторых странах Африки, — признает генерал Таунсенд. — Портовые проекты, экономические начинания, инфраструктура, их соглашения и контракты приведут к расширению доступа в будущем. Они хеджируют свои ставки и делают большие ставки на Африку».

АФРИКА — ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

Африка все больше становится зоной интересов глобальных игроков, что дает России все шансы войти в клуб великих держав наряду с США и Китаем. Как отмечают эксперты, серьезной заявкой стали планы на военную базу в Порт-Судане. Еще 16 ноября 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о строительстве в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ. И несмотря на уже опровергнутые слухи о заморозке строительства и косвенное противодействие со стороны США, Министерство обороны РФ планирует довести дело до конца.

И пускай небольшой пункт материально-технического обеспечения не сможет дать паритет с другими игроками в регионе, полное отсутствие военных объектов в Африке гарантированно оставит Россию за рамками «соревнования великих держав» и сильно ударит по позициям нашей страны на международной арене. Понимая это, Пентагон сейчас стремится всеми средствами сорвать развертывание российских сил в Судане. И от того, получится ли у него это сделать, напрямую зависит международный авторитет России в будущем.

Китай не теряет времени и легко адаптируется к меняющимся внешнеполитическим условиям, которые пытаются навязать США. Обладая существенным экономическим влиянием на Черном континенте и базой в Джибути, Пекин понимает необходимость создания дополнительных военных объектов в регионе, которые не только защитят уже имеющиеся активы, но и обеспечат КНР статус «великой державы», позволяющий Пекину разговаривать с США на равных. В сложившейся ситуации Россия может либо вступить в поединок, закрепившись в Судане, и подтвердить тем самым свое право на звание «великой державы», либо на долгое время выбыть из соревнования, что повлечет за собой самые нежелательные последствия.