Ульяновск, , 00:06 — REGNUM В Ульяновске среди иностранных студентов государственного университета выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией. Речь идёт о гражданах Индии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

По данным ведомства, вспышка коронавируса выявлена среди студентов медицинского факультета ульяновского госуниверситета, прибывших в Россию авиарейсом Дели — Москва. По данному факту проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

В управлении отмечают, что студенты живут в хостеле, для локализации заболевания «обеспечен круглосуточный пост для контроля изоляции, решены вопросы организации питания».

«Все заболевшие студенты находятся на лечении в специализированных ковидных госпиталях Ульяновска, контактные находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.

По неофициальным данным, тесты на коронавирус показали положительный результат у 60 студентов. Все они по прибытии находились на двухнедельной изоляции в связи с прибытием в Россию.

Напомним, в Ульяновской области всего под наблюдением находятся более 8,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 54 020 случаев заражения коронавирусом, победили болезнь 51 254 человека, доля выздоровевших достигла 95%. COVID-19 стал причиной смерти 1228 пациентов.