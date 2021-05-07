Москва, , 19:20 — REGNUM

Так называемый Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО — иноагентом) планирует вести эфиры из Грузии, об этом РБК сообщил собеседник, близкий к фонду.

По его словам, в Грузию уже переехали несколько представителей указанного фонда.«Есть факт наличия сотрудников ФБК (признан в России НКО — иноагентом) в Грузии, это факт внутри организации не скрывается, все всё прекрасно знают», — сказал собеседник издания.

По его словам, по словам собеседника, в Грузию «уже отправлена часть техники, наиболее дорогостоящая, другая не была отправлена из-за нецелесообразности отправки, так как перевозка стоит слишком дорого».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Москвы подала в Московский городской суд иск о признании экстремистскими трёх структур, связанных с осуждённым блогером Алексеем Навальным. Речь идёт о НКО «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» (признаны в России иностранными агентами), а также движении «Штабы Навального».

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