Москва, , 19:18 — REGNUM В Москве на два месяца заключен под стражу генеральный директор и бухгалтер сгоревшей гостиницы «Вечный зов» Алексей Пустовой. Соответствующее решение 7 мая принял Пресненский районный суд столицы.

«Пресненским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пустового А. Ю., трудоустроенного в должности генерального директора и главного бухгалтера ООО «Вечный Зов Премиум», — сообщили в пресс-службе суда.

Гендиректор гостиницы обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пожара в гостинице на юго-востоке Москвы было госпитализировано девять человек, двое из которых впоследствии скончались.

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