Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Предприниматель Илон Маск и певица Майли Сайрус появились в двух промо-роликах передачи Saturday Night Live. Видео доступны на YouTube-канале NBC 7 мая.

В ролике под названием «Илон Маск обещает вести себя хорошо» предприниматель заявляет: «Я непредсказуемый, и я не знаю, как должен себя здесь вести». На что постоянная ведущая шоу Сесили Стронг напомнила, что в субботу — День матери, и мать Маска также будет присутствовать в студии.

Как сообщало ИА REGNUM, шоу с Маском в роли ведущего запланировано на 8 мая 2021 года. «Давайте узнаем, насколько живой эфир Saturday Night Live действительно живой», — писал предприниматель на своей странице в Twitter.

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