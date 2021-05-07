Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Количество путешествующих самолетом в США достигло нового рекорда, что свидетельствует о возможном летнем туристическом буме. Об этом 7 мая сообщает телеканал CNN со ссылкой на администрацию транспортной безопасности (TSA) США.

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Эксперты TSA зафиксировали более 1,64 млн человек, вылетающих из Соединенных Штатов в другие страны 6 мая. Новый рекорд почти на 7% превышает цифры, зафиксированные в прошлый четверг.

Специалисты предположили, что летом 72% жителей страны совершат по меньшей мере один перелет. Данные близки к показателям до пандемии.

Напомним, 2 мая Delta Air Lines убрала ограничение на места в середине ряда, став последней крупной компанией, которая придерживалась политики социального дистанцирования из-за коронавируса. В American Airlines сообщили, что к 7 мая на сайте можно будет забронировать места на все самолеты, которые в свое время перестали функционировать из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних семи недель TSA фиксировала более миллиона пассажиров ежедневно.