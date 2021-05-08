Ульяновск, , 06:53 — REGNUM В Ульяновске в рамках реконструкции Ленинского мемориала обновят экспозицию учреждения, в основе будет «идея Ленин-центра», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Масштабные ремонтные работы в Ленинском мемориале начались в 2019 году и планируется завершить в 2022 году. В настоящее время обсуждаются вопросы благоустройства территории и реэкспозиции центра.

Исполняющая обязанности министра искусства и культурной политики Евгения Сидорова отмечает, что в основе концепции обновления экспозиции Ленинского мемориала — «идея Ленин-центра». Многофункциональный культурный центр объединит музей Ленина, современное выставочное пространство и образовательный центр.

По словам министра, в музее Ленина будут представлены «объективные факты» о Владимире Ульянове (Ленине), его идеи по развитию государства и воздействию на ХХ век. Выставочную площадку оборудуют для проведения сменных экспозиций из собраний архивов, музеев и частных коллекций. Также здесь будет установлено современное оборудование для обеспечения сохранности и безопасности экспонатов. Образовательный центр будет предназначен для исследователей и музейщиков.

Отметим, что Ульяновск (Симбирск) является малой родиной Владимира Ленина. Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Госдума поддержала выделение Ульяновской области 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала, который представляет собой комплекс зданий и сооружений, созданный в честь 100-летия со дня рождения вождя пролетариата. В 2020 году в рамках празднования 150-летия со дня рождения Ленина благоустраивали центральные улицы Ульяновска.

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