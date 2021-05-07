Ижевск, , 19:01 — REGNUM В настоящее время Удмуртия находится в тёплом секторе циклона, ожидается, что характер погоды не изменится до 10 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Так, 8 мая местами пройдут кратковременные дожди, однако воздух прогреется до +20…+23°С.

9 мая значительных осадков не ожидается, в ночные часы температура воздуха составит +8… +11°С, днем столбики термометров поднимутся до +21… +26°С. При этом в светлое время суток ветер может усилиться до 8−13 м/с.

10 мая на большей части территории региона прогнозируются кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +8… +11°С, днем в северных районах — +11… +13°С, в южных — до +22°С.

По предварительному прогнозу, в ночь на 11 мая похолодает до +1… +6°С.

ИА REGNUM напоминает, 9 мая в Ижевске запланированы парад Победы, праздничный концерт. В 12:30 начнется легкоатлетическая «Эстафета мира». Ближе к вечеру состоится смотр-конкурс по строевой подготовке «Равняемся на героев». Затем будет еще один концерт, а завершится празднование Дня Победы лазерным шоу и салютом.