Москва, , 18:58 — REGNUM Российский арбитр Станистав Васильев был отстранен от судейства в Российской Премьер-лиге по футболу. Судья допустил грубую ошибку в матче 28-го тура РПЛ 2020/21 «Ротор» — «Ахмат» (1:0). Об этом 7 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В матче 28-го тура «Ахмат» — «Ротор» арбитр Станислав Васильев ошибочно не назначил пенальти в пользу грозненского клуба.

Глава ЭКС РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию: «Я принял решение провести служебную проверку в отношении арбитра Васильева. До ее окончания он будет отстранен от работы на матчах Российской Премьер-лиги. После завершения проверки мы будем решать вопрос о его дальнейшей работе арбитром РПЛ».