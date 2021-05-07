Бишкек, , 18:57 — REGNUM Министр здравоохранения и соцразвития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев планирует встретиться со скандально известным лжелекарем Хашимом Зайналиевым и ознакомиться с его способами «лечения» от COVID-19. Об этом глава минздрава заявил в эфире Vesti.kg.

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Высокопоставленный чиновник сообщил, что ранее знахарь сам попросил его о встрече.

«Я с ним никогда не встречался и не знаком с его деятельностью. Но мне интересно изучить его методику. Насколько мне известно, он тоже лечит аконитом, и мне следует узнать об этом подробнее», — подчеркнул министр.

Напомним, что борец джунгарский или аконит джунгарский, также известный как иссык-кульский корень, содержит аконитин — один из самых сильных растительных ядов. Этот яд может привести к поражению сердечной мышцы.

Отметим, что в 2016 году Хашим Зайналиев провел незаконную операцию по ампутации груди женщине, у которой специалисты-онкологи диагностировали рак молочных желез. При этом знахарь не использовал наркоз. В итоге пациентка скончалась.

А осенью 2018 года Зайналиев «лечил» ребенка от рака крови самодельными химиотерапевтическими препаратами. В итоге девочка попала больницу уже с раком 4-й стадии и внутренними кровотечениями.

В обоих случаях родственники пациентов, пострадавших от противозаконных действий лжеврача, отказались выдвигать обвинения против Хашима Зайналиева. В итоге правоохранительные органы прекратили начатое в отношении него расследование.

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