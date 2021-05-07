Бишкек, , 18:54 — REGNUM Председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов подписал постановление о выделении из бюджета 243 млн сомов (213 млн рублей) на выплату единовременных компенсаций медицинским работникам. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба правительства.

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Эти деньги получат 1 165 заразившихся коронавирусом медиков и семей медицинских работников, умерших от COVID-19.

В кабинете министров напомнили, что таким образом киргизстанские власти выполняют требования медиков, которые ранее выходили на митинг из-за проблем с получением денежных компенсаций.

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