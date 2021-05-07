Челябинск, , 18:53 — REGNUM На улицах Челябинска появились нелегальные киоски, которые торгуют квасом. Об этом пишут СМИ.

По данным 74.ru, они уже установлены в ряде проходных мест, а некоторые активно работают. При этом глава городского управления по торговле и услугам Сергей Березуев пояснил изданию, что в 2021 году подразделение администрации муниципалитета не получило ни одного заявления о размещении подобных объектов. В ближайшее время мэрия примет меры по их демонтажу.

«Мы не против, чтобы предприниматели торговали квасом в Челябинске. Но только после оформления соответствующих документов», — цитирует Березуева издание.

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