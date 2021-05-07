Мадрид, , 18:50 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» готово расстаться с 30-летним фланговым нападающим сборной Бельгии Эденом Азаром за 50 миллионов евро. При этом transfermarkt оценивает бельгийца в 40 миллионов евро. 6 мая клуб объявил, что выставляет футболиста на трансфер. Об этом 7 мая сообщил Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Азар принял участие в 11-ти матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.

Эден Азар 1 июля 2019-го года перешел в «Реал» из лондонского «Челси» за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно «Реал» намерен усилить линию атаки 23-летним форвардом миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесом.