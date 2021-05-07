Киев, , 18:48 — REGNUM В Киеве сообщили о подозрении полицейскому, который ограбил мужчину во время патрулирования, информирует 7 мая городская прокуратура столицы Украины.

Согласно материалам уголовного производства, которые приводит работник правоохранительных органов, находясь на суточном дежурстве в ночное время, осуществлял патрулирование улиц города в составе экипажа вместе с двумя сотрудниками. Силовик заметил гражданина на электросамокате, который не справившись с управлением упал посреди дороги. При этом у мужчины при падении выпала сумка с личными вещами, документами и довольно крупной суммой денежных средств — порядка 9−10 тыс. долларов США. Подозреваемый завладел сумкой мужчины, распорядившись ею и её содержимым по своему усмотрению.

В свою очередь, департамент внутренней безопасности национальной полиции Украины сообщает, что все сотрудники этого патруля задержаны, готовится увольнение полицейских со службы. Старший наряда признался, что забрал сумку заявителя, а затем поделился частью похищенных денег с коллегами.

Следователи Госбюро расследований, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры начали уголовное производство, подозреваемому полицейскому грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.