Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовности Вашингтона сотрудничать не смотря на возрождение национализма во всем мире. Данное заявление он сделал 7 мая во время заседания Совета безопасности ООН.

«Возвращается национализм. Растут репрессии. Ужесточается соперничество между странами», — произнес Блинкен и добавил, что на этом фоне многостороннее сотрудничество необходимо и США к нему готовы.

Дипломат также заверил, что лучшей защитой от глобальных катастроф является мультилатерализм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны в мире. Он подчеркнул, что необходимо «преодолеть ложное расхождение между национальным суверенитетом и правами человека, сформировав целостный взгляд на права человека, их неделимость и универсальность».