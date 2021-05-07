Саранск, , 18:48 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба Мордовии было принято решение о проведении 9 мая праздничного салюта в Саранске и Рузаевке. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

При этом салют должен пройти при строгом соблюдении всех действующих санитарно-эпидемических правил.

В Саранске салют состоится в 22:00 мск. По словам главы города Петра Тултаева, после этого будет организована доставка транспортом жителей во все районы.

ИА REGNUM напоминает, также 9 мая, в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Саранске пройдет парад. Однако акция «Бессмертный полк», как и годом ранее, пройдет в онлайн-формате. Регистрация для участников мероприятия продлена до 12:00 мск 9 мая. Из Мордовии для участия в онлайн-шествии подано уже 15,5 тыс. заявок.