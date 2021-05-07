Прага, , 18:48 — REGNUM

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек уволил гетмана Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта» из-за заявления о российской вакцине «Спутник V».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

«Могу подтвердить, что сегодня днем я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета «Чешской почты», — цитирует его портал novinky.cz.

Отмечается, что Нетолицкий был уволен после того, как в апреле сообщил, что Гамачек рассказывал о планах посетить Россию и привезти из Москвы вакцину «Спутник V». По словам чиновника, вице-премьер утверждал, что уже договорился о поставках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чехии государственный институт по контролю лекарств прекратил изучение документации по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» из-за нехватки значительного объёма необходимых материалов.

Отметим, что в конце февраля 2021 года глава Чехии Милош Земан заявил, что он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать поставки «Спутника V» в республику. 18 марта верхняя палата чешского парламента отказалась согласовывать применение в стране российской вакцины без одобрения со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Читайте также: В Кремле оценили решение Чехии не изучать документы о «Спутнике V»