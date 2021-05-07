Нижний Новгород, , 18:46 — REGNUM Из-за увеличения сброса воды на Нижегородской ГЭС до 6 360 кубометров в секунду уровень воды в реке Волге в Сормовском районе Нижнего Новгорода превысил неблагоприятную отметку на три сантиметра. Об этом сообщает мэрия столицы Приволжья.

В муниципалитете отмечают, что это грозит возникновением подтопления домов в этом районе города и может привести к массовой эвакуации местных жителей.

Также риски возникновения чрезвычайной ситуации могут повысить неблагоприятные погодные явления в виде обильных дождей.

Городские власти просят жителей Сормовского района подготовиться на случай эвакуации — заранее собрать все необходимые документы и уложить их в непромокаемый пакет, а также приготовить аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, теплое белье, туалетные принадлежности и запас продовольствия на несколько дней.