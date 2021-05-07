Нижний Новгород, , 18:45 — REGNUM Каждый четвертый горьковчанин, ушедший защищать Родину от фашистских захватчиков, погиб. Домой не вернулись 44 130 жителей города Горького. Об этом говорится в материалах Нижегородстата.

По официальным данным, 18 749 жителей столицы Приволжья погибли, сражаясь в боях, 6894 — умерли от ран и болезней, 334 — умерли в плену, а еще 18 153 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Всего же за годы Великой Отечественной на фронт отправились 182 561 житель города Горького, а общее количество мобилизованных в из Горьковской области насчитывало 884 505 человек.