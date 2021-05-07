Саранск, , 18:41 — REGNUM Мордовия в ближайшее время ожидает поставки ещё одной партии антикоронавирусной вакцины. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба.

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До настоящего момента в республику поступило около 132 тыс. комплектов вакцины, из этого объема реализовано около 80% препарата.

Ожидается, что в очередной партии будет 9,6 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 мая в Мордовии выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 272 случаев. Всего с начала пандемии выздоровели 18 210 жителей Мордовии. 250 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1812 человек.

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