Киев, , 18:38 — REGNUM Международные резервы Украины на начало мая нынешнего года составили 28 млрд долларов США (в эквиваленте), сообщил 7 мая национальный банк страны.

Регулятор отмечает, что нынешний уровень резервов на 3,6% больше, чем на начало апреля этого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нацбанк информирует, что валютные поступления в пользу правительства составили 1,37 млрд долларов США, львиная доля этой суммы — отразмещения еврооблигаций (ОВГЗ). В то же время общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил лишь 556,1 млн долларов США (в эквиваленте). Среди других факторов — переоценка финансовых инструментов, вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют — в прошлом месяце их стоимость выросла на 200,0 млн долларов.

Напомним, что восьмилетний максимум международных золотовалютных резервов Украины был зафиксирован по состоянию на 1 января 2021 года и составил 29,133 млрд долларов. Тогда в нацбанке заявили, что таких показателей удалось достигнуть за счет последовательной политики на валютном рынке.