Москва, , 18:34 — REGNUM Российский дуэт #2Маши выпустил песню под названием «Корабль-печаль». Информация об этом появилась 7 мая в официальном Instagram-аккаунте группы.

https://www.instagram.com/p/COj6GPxHtjv/

«Попутного ветра в паруса. Наш корабль теперь в открытом океане», — подписал пост коллектив. Новый сингл Марии Зайцевой и Марии Шейх уже доступен на цифровых площадках.

Ранее дуэт #2Маши участвовал в национальном голосовании для представления России в конкурсе песни «Евровидение-2021». Победителем отборочного этапа стала певица Манижа.

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