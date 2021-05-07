Москва, 7 мая 2021, 18:34 — REGNUM Российский дуэт #2Маши выпустил песню под названием «Корабль-печаль». Информация об этом появилась 7 мая в официальном Instagram-аккаунте группы.
https://www.instagram.com/p/COj6GPxHtjv/
«Попутного ветра в паруса. Наш корабль теперь в открытом океане», — подписал пост коллектив. Новый сингл Марии Зайцевой и Марии Шейх уже доступен на цифровых площадках.
Ранее дуэт #2Маши участвовал в национальном голосовании для представления России в конкурсе песни «Евровидение-2021». Победителем отборочного этапа стала певица Манижа.
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