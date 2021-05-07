Нью-Дели, , 18:29 — REGNUM За последние сутки в Индии выявили 414 188 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с начала пандемии. Об этом, как передает CNN, сообщает 7 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По состоянию на сегодняшний день в стране выявили 21 491 598 случаев заражения короновирусом, что ставит Индию на второе место по заболеваемости от COVID-19 после США.

Также за минувшие сутки в стране еще 3915 пациентов скончались от осложнений COVID-19, а общее число умерших выросло до 234 083.

Напомним, днем ранее в Индии было выявлено 412 262 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Спинант во время брифинга сообщила, что ЕС выделит 100 миллионов евро Индии на борьбу с пандемией коронавируса.