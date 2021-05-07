Москва, , 18:22 — REGNUM

Следственный комитет России просит Пресненский суд Москвы арестовать генерального директора и главного бухгалтера гостиницы «Вечный зов«, в которой в результате пожара погибли двое человек. Об этом 7 мая сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Пустового А.Ю. … меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

По её словам, ему предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве на два месяца заключена под стражу Татьяна Вербицкая — директор компании, владеющей зданием сгоревшей гостиницы «Вечный зов».

Из-за пожара в гостинице на юго-востоке Москвы было госпитализировано девять человек, двое из которых впоследствии скончались.

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