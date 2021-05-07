Москва, , 18:19 — REGNUM Попытки насаждения в мировых делах тоталитаризма, которые предпринимают США, ЕС и другие союзники, являются недопустимыми. Об этом 7 мая сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН «Поддержание многосторонности и ооноцентричной системы международных отношений».

«Считаем (власти России — прим. ИА REGNUM) недопустимыми подобные шаги по насаждению тоталитаризма в мировых делах, которыми все шире пользуются наши западные коллеги», — сказал Лавров.

По его словам, незаконные односторонние ограничительные меры, которые вводятся без каких-либо международных правовых оснований, можно назвать примером подобных действий.

Глава МИД РФ добавил, что западные деятели, открыто подрывая международное право, не стесняются утверждать, что противодействие попыткам РФ и Китая «изменить порядок, основанный на правилах» должно быть главной задачей мировой политики. По его словам, по итогам министерского заседания «семерки» в Лондоне на днях прозвучали именно такие заявления.

«Подмена понятий уже произошла», — отметил Лавров.

По его словам, Запад, который требует от всех выполнять свои «правила» и соблюдать установленный им «порядок», более не озабочен нормами международного права.

Как передавало ИА REGNUM, 4 мая представитель Госдепартамента США высокого ранга на брифинге заявил, что представители стран G7 на встрече в Лондоне обсуждали в основном Россию и Китай.

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