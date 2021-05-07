Приштина, , 18:22 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 7 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2545 образцов в крае выявили 170 носителей коронавируса. Ещё 389 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявили 106 022 случая заражения коронавирусом. 97 057 пациентов уже здоровы. 2202 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6933 человека.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. Всего в Косово с начала пандемии прибыло менее 30 тысяч доз.

6 апреля в Косово начали действовать новые меры по предотвращению распространения инфекции: комендантский час, перевод работы учебных заведений в удаленный формат, прекращение работы баров, ресторанов и торговых центров (за исключением продуктовых гипермаркетов и аптек).

19 апреля работа ТЦ и учебных заведений возобновилась, однако комендантский час по-прежнему действует — с 22:30 до 5:00.