Тюмень, , 18:16 — REGNUM В Тюменской области за прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрирован 61 природный пожар общей площадью 7,4 тыс. га. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Губернатор Тюменской области Александр Моор вновь обратился к населению с просьбой соблюдать противопожарную безопасность, не жечь траву, не устраивать костров на приусадебных участках, тем более в лесу.

По его словам, таких пожаров, как весной в 2021 года, в регионе не было десять лет. Земля не насытилась влагой за зиму, третью неделю стоит сухая погода без дождей и с порывистым ветром.

Глава Тюменской области отметил, что львиная доля природных пожаров происходит по вине людей.