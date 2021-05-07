Скопье, , 18:21 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 7 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2907 образцов в стране выявили 234 носителя коронавируса. Еще 786 человек выздоровели.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 153 694 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5067 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

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Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны.

За последние сутки в стране скончались 25 пациентов с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 137 331 пациент выздоровел. Лечение в Северной Македонии проходят 11 296 человек.

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