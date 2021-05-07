Боровск, Калужская область, , 19:59 — REGNUM В Боровском районе задержан мужчина, подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней, совершенных семь лет назад, сообщили 7 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

В 2014 году следственными органами было возбуждено уголовное дело по заявлению о совершении преступлений против половой неприкосновенности жительницы Боровска. По версии следствия, неустановленный мужчина находился наедине с 17-летней девушкой и совершил в отношении неё изнасилование и насильственные действия сексуального характера. В ходе осмотра места происшествия следователем были обнаружены объекты, на которых злоумышленник оставил следы биологического происхождения, проведена генотипическая экспертиза и выявлен генотип злоумышленника. Однако на тот момент найти насильника не удалось. В 2021 году расследование уголовного дела возобновили, вновь назначили генотипические экспертизы. За это время геномная база лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, дополнилась, и генотип следов, обнаруженных в Боровске, совпал с генотипом 30-летнего жителя Челябинска, отбывающего наказание в исправительном учреждении Иркутской области. Следователи установили, что в 2014 году этот мужчина находился на заработках в Калужской области.

После освобождения злоумышленника из мест лишения свободы следователь СУ СК России по Калужской области задержал мужчину по подозрению в совершении изнасилования несовершеннолетней, совершенные в 2014 году. Следователь инициирует перед судом вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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