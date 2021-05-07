Челябинск, , 18:09 — REGNUM В Челябинск днём 7 мая прибыл «Поезд Победы». Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги».

Поезд на паровой тяге вёл паровоз П36. В составе были платформа с военной техникой, а также «теплушки» с артистами, одетыми в форму военных лет. Когда ретропоезд прибыл, то на площадке у музея железнодорожной техники организовали концерт творческих коллективов.

Отметим, ранее в честь Дня Победы ретропоезд побывал в Магнитогорске, Оренбурге, Карталах и Орске.