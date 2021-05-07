Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны в мире.

«Мы должны любой ценой избежать новой холодной войны», — сказал Гутерреш.

Он подчеркнул, что необходимо «преодолеть ложное расхождение между национальным суверенитетом и правами человека, сформировав целостный взгляд на права человека, их неделимость и универсальность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и США в последние годы фактически вернулись в эпоху холодной войны.

Медведев отметил, что сегодняшние сложности в отношениях характеризируются отставанием России, как и СССР в прошлом, «по уровню угроз оппоненту».

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