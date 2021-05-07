Киев, , 18:07 — REGNUM Партии президента Зеленского «Слуга народа» недолго осталось возглавлять рейтинг парламентских сил, а показатель её популярности весьма сомнителен, заявила политический эксперт Светлана Иванько, комментируя результаты последних соцопросов.

«На первом месте «Слуга народа» Зеленского с показателем 22,1%. Но, видимо, это ненадолго. Люди в социальных сетях выражают негодование и пишут, что не может быть у партии власти такого рейтинга. Пишут, что на самом деле у «слуг» Зеленского максимум 15%. Посмотрим. Если тенденция падения продолжится, то скоро действительно будет 15%… Два года назад мы голосовали против Порошенко и за перезагрузку власти. А что изменилось? Как пишут люди в соцсетях, не изменилось ничего, кроме лица на фоне президентского штандарта. А сам Зеленский превратился в «Порошенко №2»», — отметила эксперт.

Иванько отмечает, что оппозиция удерживает свои позиции, несмотря на беззаконие и репрессии власти, которые продолжаются уже несколько месяцев.

«"Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука сегодня может рассчитывать на поддержку 20,3% избирателей. А возможно и больше — если учесть, что статистическая погрешность опроса 2,8%, то еще вопрос, кто на самом деле на первом месте — партия власти Зеленского или оппозиция во главе с Медведчуком… Да, Зеленский и компания «по беспределу» отключили оппозиционные телеканалы (112, NewsOne, ZIK), но ведь недовольство людей никуда не делось. В стране экономический кризис, а при власти беспомощные дилетанты. Вакцинацию «зеленые» провалили, за 2 месяца всего 419 человек получили две дозы вакцины. Поэтому те украинцы, кто в 2019 году голосовали за мир и против Порошенко, сегодня разочаровались в Зеленском и поддерживают ОПЗЖ Медведчука. И высокий рейтинг оппозиции вселяет надежду, что бой еще не закончен», — подчеркивает эксперт.

Также она задается вопросом, будет делать Порошенко, у которого теперь Зеленский отбирает электорат, и отмечает, что внутриполитическая ситуация сложилась таким образом, что теперь за одного и того же избирателя сражаются Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Смешко, «не считая всяких тягнибоков и садовых». Впрочем, в перспективы Тимошенко эксперт не верит — «она как начала на президентских выборах копировать лозунги Порошенко, так и продолжает, а это дорога в никуда».

ИА REGNUM напоминает, что в Раде нынешнего созыва представлены «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» Порошенко, «Батькивщина» Тимошенко и «Голос» Вакарчука. Впрочем, последняя политическая сила на сегодня полностью деградировала и имеет рейтинг в районе статистической погрешности.