Москва, 7 мая 2021, 18:00 — REGNUM В преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», второй раз запустил акцию «Мечты победителей». В рамках акции была исполнена мечта участника Великой Отечественной войны из Северной Осетии 95-летнего Алексея Митрофановича Шевченко, который мечтал побывать в Москве и возложить цветы к вечному огню.
Совсем скоро вся страна отметит 76-ую годовщину Великой Победы. А это значит, что Всероссийская акция «Мечты победителей» вновь начинает свою работу. Сегодняшний день стал особенным в жизни 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Митрофановича Шевченко, участника акции «Мечты победителей». Ради этого дня он проделал огромный путь в полторы тысячи километров из Владикавказа в Москву, чтобы возложить цветы к вечному огню и почтить память товарищей.
Об этом рассказывает Лана Цховребова, волонтер проекта «Мечтай со мной»: «Сегодня Алексей Митрофанович встал в 6 утра — боялся проспать. После завтрака, пока ждали начала мероприятия, он рассказал много историй из своей жизни».
Но о войне Алексей Митрофанович говорит с неохотой, хотя с особым трепетом встречает каждую годовщину Победы.
Под победный салют батальон Алексея Шевченко перебросили к восточным границам — участвовать в советско-японской войне. Пять лет спустя Алексей Шевченко вернулся в родную Украину, где родился и вырос, но совсем скоро вместе с братом отправился на Кавказ, который стал для него вторым домом.
Напомним, «Мечты победителей» — это акция, организованная Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной» в честь 75-летия Великой Победы в 2020 году. В текущем году акция продолжит свою работу в период с 1 по 31 мая в честь 76-ой годовщины праздника.
Цель акции — исполнить заветные желания ветеранов и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. Заветные желания будут исполнены в рамках данной акции по всей стране.
В прошлом году были исполнены 53 нематериальные мечты в 16 регионах страны. И это — с учетом ограничений, которые наложила на всех пандемия. Участниками акции стали не только ветераны, но и все, кто имел непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. Все это стало возможным благодаря волонтерам, которые помогали одарить заботой и вниманием тех, кто в прошлом рискнул своими жизнями ради нашего спокойного настоящего.
В этом году участниками акции могут стать Ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашизма и жители блокадного Ленинграда.