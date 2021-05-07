Москва, , 18:00 — REGNUM В преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», второй раз запустил акцию «Мечты победителей». В рамках акции была исполнена мечта участника Великой Отечественной войны из Северной Осетии 95-летнего Алексея Митрофановича Шевченко, который мечтал побывать в Москве и возложить цветы к вечному огню.

Совсем скоро вся страна отметит 76-ую годовщину Великой Победы. А это значит, что Всероссийская акция «Мечты победителей» вновь начинает свою работу. Сегодняшний день стал особенным в жизни 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Митрофановича Шевченко, участника акции «Мечты победителей». Ради этого дня он проделал огромный путь в полторы тысячи километров из Владикавказа в Москву, чтобы возложить цветы к вечному огню и почтить память товарищей.

Об этом рассказывает Лана Цховребова, волонтер проекта «Мечтай со мной»: «Сегодня Алексей Митрофанович встал в 6 утра — боялся проспать. После завтрака, пока ждали начала мероприятия, он рассказал много историй из своей жизни».

Но о войне Алексей Митрофанович говорит с неохотой, хотя с особым трепетом встречает каждую годовщину Победы.

«На фронт я попал совсем еще мальчишкой, — рассказывает он. — В школе я не учился, а необразованных на службу брали неохотно. Сначала служил зенитчиком, а потом уже пулемётчиком прорывал блокаду Ленинграда. Там же встречал победу. Однако к мирной жизни вернуться не получилось».

Под победный салют батальон Алексея Шевченко перебросили к восточным границам — участвовать в советско-японской войне. Пять лет спустя Алексей Шевченко вернулся в родную Украину, где родился и вырос, но совсем скоро вместе с братом отправился на Кавказ, который стал для него вторым домом.

«Сегодня мы посетили Храм Христа Спасителя, Патриарший мост, — рассказывает Лана Цховребова, — Посмотрели репетицию парада, были на экскурсии по Москве, посетили Парк Победы на Поклонной горе и возложили цветы у Вечного огня. Была у Алексея Митрофановича еще одна мечта, которая тоже сбылась: поставить свечку за упокой души любимой жены — Марии. Вместе они прожили больше полувека. Шесть лет назад Марии не стало и Алексей Митрофанович остался совсем один — детей у них не было. Вся квартира ветерана обставлена её фотографиями, одну из которых он всегда носит с собой. Вот такая история вечной любви».

Напомним, «Мечты победителей» — это акция, организованная Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной» в честь 75-летия Великой Победы в 2020 году. В текущем году акция продолжит свою работу в период с 1 по 31 мая в честь 76-ой годовщины праздника.

«Ветераны отдали много времени и сил для того, чтобы мы победили в этой чрезвычайно сложной войне. К сожалению, у них зачастую не хватило времени для того, чтобы исполнить свои желания. И поэтому мы приняли решение помочь им в этом, и убеждены, что это правильно», — рассказал руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин.

Цель акции — исполнить заветные желания ветеранов и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. Заветные желания будут исполнены в рамках данной акции по всей стране.

В прошлом году были исполнены 53 нематериальные мечты в 16 регионах страны. И это — с учетом ограничений, которые наложила на всех пандемия. Участниками акции стали не только ветераны, но и все, кто имел непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. Все это стало возможным благодаря волонтерам, которые помогали одарить заботой и вниманием тех, кто в прошлом рискнул своими жизнями ради нашего спокойного настоящего.

В этом году участниками акции могут стать Ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашизма и жители блокадного Ленинграда.