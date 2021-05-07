Техас, США, , 18:26 — REGNUM Члены Республиканской партии в штате Техас пытаются утвердить два законопроекта, направленных на запрет «антирасистских курсов» для школьников, которые якобы помогают перевоспитывать население США. Об этом 7 мая сообщает Newsweek.

Сторонники идеи изучения критической расовой теории в университетах и школах объясняют необходимость курсов тем, что они помогут искоренить расизм в Соединенных Штатах. Тем не менее, не все согласны с этой точкой зрения.

«Теория проникла в каждый институт федеральной власти. Я обнаружил, что критическая расовая теория стала по умолчанию идеологией федеральной бюрократии и используется в качестве оружия против американского народа», — сообщил репортерам Fox News Крис Руссо, исследователь из Discovery Institute.

Большинство республиканцев не довольны данной концепцией и считают, что ее изучение только искажает мировоззрение студентов.

Ожидается, что члены палаты представителей Техаса рассмотрят предложенный законопроект о запрете антирасистских курсов уже на этой неделе.

Напомним, Айдахо стал первым штатом, официально запретившим изучение критической расовой теории в школах и университетах.